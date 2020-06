Bira dos Namorados tem cestas de piquenique para devorar ao ar livre

Com espaços no Porto e em Braga, a hamburgueria e pregaria Bira dos Namorados tem disponível, até quinta-feira, uma cesta de piquenique para duas ou seis pessoas com entradas, pratos e sobremesas para devorar ao ar livre. Como se não bastasse, também a toalha fica à responsabilidade do restaurante.

O menu para duas pessoas inclui um litro de limonada de sabores, quatro mini hambúrgueres, batata chips com molho, pataniscas ou bolinhas de alheira e a sobremesa especial da casa em formato de hambúrguer. Até esta quinta-feira, 25 de Junho, há 15% de desconto e a cesta fica por 29€. Já a maior, para seis pessoas, custa 84,95€.

Os menus podem ser encomendados por telefone (22 208 1009/ 253 039 571), Facebook, Instagram ou pelo site, onde só precisa de escolher se quer recolher o pedido no restaurante ou optar pelas entregas, que podem ser feitas em casa ou já no jardim.

Para os mais pequenos, pode ser acrescentado um menu a 7,50€ com mini hambúrguer, um mix de batatas fritas, meio litro de limonada, um hambúrguer doce e um pião tradicional, para os entreter depois da refeição.

