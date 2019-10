Bistrô Flores: neste restaurante faz-se um elogio aos produtos portugueses

Há um novo hotel de cinco estrelas na cidade, que nasce da união entre um palacete do século XVI e um edifício mais moderno, construído de raiz. Chama-se PortoBay Flores, fica na rua que lhe dá nome e tem um restaurante que está de portas abertas a hóspedes e curiosos.

A comandar as tropas na cozinha está o chef Nuno Miguel, que apresenta uma carta que é “um elogio ao produto português”, revela. Pode provar o queijo de Azeitão assado no forno com broa de Avintes (10€), o polvo assado com puré de batata doce e citrinos (22€), a carne DOP grelhada com dois acompanhamentos à escolha (9€/100 g) e, à sobremesa, o abacaxi com calda de baunilha ou o mil folhas de banana e caramelo (ambos a 8,50€).

Antes de subir para devorar tudo isto no restaurante, aproveite para provar um cocktail no Bar dos Maias, à entrada do hotel (o nome é uma homenagem à última família a habitar o palacete). Damos-lhe uma sugestão: peça o Maias Punch, com gin, Campari, toranja, menta e água tónica (12€). Durante a semana, ao almoço, o Bistrô Flores tem um menu executivo a 24€ com opções de entrada, prato e sobremesa.

