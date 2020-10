Boeira Garden Hotel celebra Oktoberfest com Nortada

Até domingo, o Boeira Garden Hotel vai ser palco de celebrações de um Oktoberfest "à moda do Norte" com a Nortada, cervejeira artesanal.

Como? Através de sugestões de pairings no restaurante do hotel e provas gratuitas de cervejas artesanais. São elas a Lager, 100% malte e que combina com a maioria dos pratos, a Dark Lager, "de cor preta com sabor ligeiramente torrado, fazendo o pairing ideal com enchidos ou queijos", e a Indian Pale Ale, de "sabor intenso e amargor acentuado, casando com comida picante ou doces", lê-se em comunicado.

Pode pedi-las para acompanhar o menu de almoço (16€), por mais 3€, ou acompanhá-las com um dos pratos da carta fixa. Se as quiser levar para casa, também pode. As cervejas vão estar disponíveis para venda a preços entre os 6€ e os 7,50€.

