Bomfim 1896 by Pedro Lemos: o restaurante duriense que recria o espírito das cozinhas antigas

“E esta vista, hã?”. A pergunta vai-se ouvindo, em diferentes momentos da refeição, por todas as mesas do restaurante. Retórica, não espera resposta mas, ainda assim, recebe em troca um veemente assentimento, um olhar contemplativo através das grandes janelas de vidro ou um “hum hum” de apreço com a boca cheia de bocados de pão de centeio ou de tenros pedaços de novilho. Depois do sucesso da Casa dos Ecos – o restaurante pop-up que funciona entre Março e Novembro no meio das vinhas da Quinta do Bomfim, no Pinhão –, a Symington inaugurou um outro, o Bomfim 1896 by Pedro Lemos, aberto todo o ano, e com o rio Douro a correr-lhe aos pés.

“A Casa dos Ecos, que abrimos em Julho de 2020, foi um êxito; ultrapassou todas as expectativas. E a excelente relação que temos com o chef Pedro Lemos, que vem já desde esse primeiro projecto, fez-nos avançar para este novo. Foi um progresso natural do investimento no enoturismo de topo”, diz Miguel Carr Potes, responsável pela comunicação da Symington, explicando que os dois espaços têm valências diferentes. “A Casa dos Ecos tem um registo mais descontraído. O Bomfim 1896 é mais requintado, mais formal”. Pedro Lemos faz uma analogia que complementa a ideia. “Na Casa dos Ecos comes a comida do caseiro. Aqui comes na casa de família, num espaço que recria o espírito das cozinhas antigas”, acrescenta o chef.

©DR Bomfim 1896 by Pedro Lemos

O antigo armazém de vinhos foi reconvertido num restaurante amplo e luminoso, com grandes janelões virados para o rio e para os socalcos do Douro. Mesmo à entrada, numa pequena sala de espera, com uma lareira e poltronas confortáveis, bebericam-se Portos e cocktails antes da refeição. Uma oliveira que cresce num largo vaso, as paredes bordeaux repletas de garrafas de colheitas especiais, livros, cerâmicas e fotografias de família, e a cozinha aberta com fornos a lenha compõem este espaço, baptizado com o ano em que a Quinta do Bomfim passou a ser casa do seu famoso Porto Dow’s.

Não escondem que o espaço é uma ode ao convívio, sobretudo em família – até porque a Symington é uma empresa familiar que vai já na quinta geração – e, para tal, até têm uma mesa que pode ser reservada para grupos mais numerosos. “Queremos receber as pessoas como se estivéssemos em casa, em família. E a melhor forma de as acolher é dando-lhes o que há de melhor no país. Aqui não estamos virados apenas para o Douro (temos mariscos, por exemplo), apesar de recorrermos, sobretudo, aos produtores locais”, explica o chef.

©DR Vieira / Bomfim 1896 by Pedro Lemos

A representar o receituário tradicional, há pão de centeio da região, acompanhado por azeite Quinta do Ataíde Bio e requeijão de ovelha com ervas aromáticas para começar (3€). Depois, enguia fumada com brioche, maçã e rabanetes; gamba da costa na brasa; vieiras, espargos e beurre blanc ou bife tártaro são algumas das propostas para entradas (entre os 12€ e os 23€). Nos peixes, brilham frescos pregados assados com farinha de pau e ervilhas; pratos de bacalhau com favas e sames; ou tachos de arroz cremoso de lavagante para duas pessoas (entre os 32€ e os 96€).

Do forno a lenha chegam também vistosos pratos de carne, como o saboroso cordeiro de leite com bulgur e molho do assado; o pato com lentilhas e cogumelos; e o tenro novilho com puré de batata e legumes braseados (entre os 32€ e os 60€). Há ainda várias propostas vegetarianas, onde aparecem preparados de cenouras com leitelho e avelãs ou beringelas com grão de bico e cominhos (entre 15€ e 18€), e ainda tentadoras sobremesas. Do mil folhas com creme fumado e caramelo salgado ao sundae com chocolate e Porto, passando pelo ananás dos Açores com ras el hanout e coco (entre 12€ e 16€).

©DR Novilho / Bomfim 1896 by Pedro Lemos

A acompanhar as refeições que acontecem neste Bomfim 1896, que foi recentemente premiado na categoria Restaurantes Vínicos pelo Best of Wine Tourism 2023, há uma extensa carta de vinhos, que inclui vinhos com longo estágio, vinhos do Porto Single Harvest Tawny (Colheitas) de produção restrita e garrafas raras de Portos Vintage das garrafeiras da família Symington.

©DR Bomfim 1896 by Pedro Lemos

Quinta do Bomfim (Pinhão). 254 730 360. Ter-Sáb 12.30-16.00 / 19.00-22.00.

