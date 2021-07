Bonfim vai ter um novo hotel e espaço cultural

M.Ou.Co. é o novo espaço hoteleiro e cultural do Porto, com um conceito multidisciplinar, mas assumidamente dedicado à música e às suas diferentes dimensões. Vai abrir na Rua de Frei Heitor Pinto, no Bonfim, em regime de soft opening em Agosto e com inauguração oficial em Setembro. O projecto resulta de um investimento de oito milhões de euros, que contou com financiamento no âmbito do Programa Norte 2020.

Com uma área total de 5000 metros quadrados, o M.Ou.Co. integra um total de 62 quartos, um restaurante, uma sala de espectáculos e uma musicoteca, onde os visitantes terão a oportunidade de descobrir uma colecção de discos de vinil e livros dedicados ao universo musical.

© DR M.Ou.Co.

O projecto conta ainda com três salas de ensaios, uma área dedicado à saúde do músico e zonas exteriores de jardim, piscina, bar e esplanada. Vai ser um espaço "para os apreciadores de música, para os criativos, para profissionais de todas as áreas, desde as mais criativas às mais tradicionais", lê-se em comunicado.



O espaço vai contar com uma programação própria, desenhada de forma trimestral, maioritariamente dedicada à música – desde o rock, pop e jazz, passando pela música electrónica e experimental, até à música tradicional e as músicas do mundo. Além de um conjunto de concertos, disponibilizará também workshops, masterclasses e talks.

© DR Sala de espectáculos do M.Ou.Co.

A Sala M.Ou.Co. será um espaço multifacetado, com palco flexível, luz natural e acesso directo para o exterior. Com 240 metros quadrados e capacidade para 300 pessoas (em pé) ou 180 pessoas (sentadas), a sala foi projectada pelos arquitectos José Prata e Paulo Machado, com projecto de acústica de Rui Ribeiro.

© DR Lounge do M.Ou.Co.

O restaurante, o bar e os jardins serão zonas livres e abertas a todos os que as quiserem visitar. O espaço de restauração contará com um menu executivo ao almoço, jantar à carta, um menu de snacks com opções clássicas e propostas vegan e vegetarianas.

Rua de Frei Heitor Pinto, 67 (Porto). Site oficial / Facebook

