Bonifácio: pastas frescas e pizzas napolitanas em Leça da Palmeira

As toalhas vermelhas e brancas aos quadrados e a vespa estacionada no meio do restaurante dão um ambiente de verdadeiro restaurante italiano ao Bonifácio, em Leça da Palmeira, ainda a funcionar em soft opening.

"É uma cozinha que gosto e com a qual me identifico muito", conta Tiago Sequeira, co-proprietário, com o irmão Hélio (também donos da Taxca e do Travesso, na Baixa). Quando o projecto saiu da gaveta, onde estava há alguns anos, convidaram o chef Pedro Braga (Mito) para elaborar o menu.

Curto e com bons produtos – a maioria vem de Itália, mas também recorrem a pequenos fornecedores locais –, tem nas pastas frescas o elemento diferenciador. Vale a pena provar a tagliatelle à carbonara (12€), com ovos e muita pimenta preta, como deve ser, e a pasta com choco, camarão, mexilhão da nossa costa e butarga (ova de peixe salgada e seca), a 14€.

Mas as pizzas napolitanas, feitas em forno a lenha, também ocupam um lugar de destaque na carta. Sugestões? A Parma (17€), com pesto, presunto de Parma, burrata de búfala e rúcula, e a Zucca (14€), mais fora-da-caixa, com abóbora assada, queijo taleggio e alecrim.

© Eduardo Almeida As pizzas napolitanas são feitas em forno a lenha

Mas antes disto tudo, e como o mar está mesmo ali ao lado, preste-lhe homenagem. Peça o crudo de robalo com limão e pistácios (8,50€) e o camarão assado com alho e limão (12€), bons para partilhar com o resto da mesa.

Assim como o tiramisù, para duas pessoas (8€), que é empratado na mesa e já é um sucesso no Instagram. A originalidade estende-se à rabanada em pão de massa de pizza (5,50€), servida com gelado de pistácio, e aos cocktails de assinatura para acompanhar com a refeição.

Ao almoço, de quarta a sexta, há um menu a 10€ com entrada, prato principal e bebida. Por mais 2,50€, pode pedir a sobremesa.



Rua do Castelo 15, Leça da Palmeira. 96 449 5416. Ter 19.30-23.00, Qua-Dom 12.30-15.00/ 19.30-23.00.

