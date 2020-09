Bordallo Pinheiro e Joana Vasconcelos em exposição solidária no Porto

A exposição 'Árvore Solidária' mostra 15 cabides-árvore decorados por 15 nomes das mais diversas artes, para ajudar o Centro Materno-Infantil do Hospital de Santo António. Pode ser vista na Alfândega do Porto até 31 de Outubro, com entrada livre.

Bordallo Pinheiro, Chakall, Custódio Almeida, Francisco Laranjo, Guilherme Mampuya, Isa Silva, Joana Vasconcelos, Katty Xiomara, Kruella D’Enfer, Manuel Casal Aguiar, Mr. Dheo, Paula Marques, Paulo Neves, Pedro Guimarães e Zulmiro Carvalho são os nomes que aceitaram o desafio que surgiu no âmbito da celebração dos 15 anos do cabide-árvore, criado pelo CEO da Antarte, Mário Rocha, e que ao longo do tempo se tornou num elemento icónico da marca de mobiliário e decoração.

Após o encerramento da exposição, a Antarte vai realizar um leilão com estes cabides-árvore, cujo valor reverterá na totalidade para o Centro Materno-Infantil do Hospital de Santo António.

