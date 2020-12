Bruno Nogueira anuncia especial de Natal de ‘Como é Que o Bicho Mexe’

Bruno Nogueira estará de volta com mais um episódio do seu popular directo no Instagram, ‘Como É Que o Bicho Mexe’, no dia de Natal, 25 de Dezembro.

O que começou por ser um desabafo sobre a pandemia e o confinamento acabou por se tornar um fenómeno cultural, que culminou numa arruada por Lisboa até ao Coliseu dos Recreios, onde os habituais participantes de Como É Que o Bicho Mexe esperavam por Bruno Nogueira para uma derradeira performance com Filipe Melo. O Natal de Maio, que estreou na OPTO em Novembro, mostra os bastidores dessa emissão. E agora o bicho voltará a mexer, no próximo dia 25 de Dezembro, às 23.00, a hora do costume.

O anúncio de mais uma emissão especial, depois da última a 13 de Novembro, foi feito no Instagram esta segunda-feira, 21 de Dezembro, pelo próprio humorista, que voltará a ser o anfitrião da noite. “A prenda possível”, escreveu.

Ainda não se sabe quem se juntará a mais um episódio do talk-show improvisado que conquistou milhares de espectadores durante as muitas e longas noites da quarentena, mas espera-se mais uma conversa tardia, sem guião e com a companhia de um copo de vinho – ou vários.

