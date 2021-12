Bumba na Fofinha leva solo de stand-up a Lisboa e Porto

Mariana Cabral, mais conhecida como Bumba na Fofinha, anunciou quatro datas nacionais do espectáculo "Suar do Bigode".

Era uma pergunta recorrente nos vídeos de YouTube do canal de Mariana Cabral: para quando um solo de stand-up? A humorista, conhecida como Bumba na Fofinha, já tinha feito uma incursão na comédia ao vivo em Outubro, com um espectáculo a meias com Joana Marques. Agora, estreia-se a solo. Chamou-lhe "Suar do Bigode" e leva-o ao Porto e Lisboa no início do próximo ano.

"Hoje faço anos. E só tenho 35 há umas horas mas já estão a testemunhar a minha pior decisão do ano: eis o meu primeiro solo de stand-up. E lembrem-se que decidi ter uma filha", escreveu esta quarta-feira no Instagram. Cabral apresenta-se no Porto nos dias 15 e 17 de Fevereiro, no Teatro Sá da Bandeira. Em Lisboa, sobe ao palco do Teatro Tivoli BBVA a 24 e 26 de Março. Em ambas as cidades os bilhetes começam nos 14€ e chegam aos 25€.

Minutos depois do anúncio, a comediante avisou, na mesma publicação, que o site de venda de bilhetes estava em baixo à conta da afluência. À data de publicação deste artigo, o link para a compra de ingressos já estava em funcionamento.

