Joana Marques e Bumba na Fofinha voltam ao recreio e levam comédia ao Lx Factory

As duas humoristas e amigas de infância fazem parte do cartaz do Recreio, um evento de música, dança e humor que acontece nos dias 15 e 16 de Outubro.

Se ainda houvesse dúvidas sobre se a comédia está a voltar a ocupar os bares e as salas de espectáculo da cidade, há mais um evento para o confirmar. Chama-se Recreio e ocupa o Lx Factory e o Village Underground nos dias 15 e 16 de Outubro.

O arranque acontece com Mariana Cabral (mais conhecida como Bumba na Fofinha) e Joana Marques, num De volta ao Recreio, um alusão ao facto de as comediantes se conhecerem desde a infância e terem andado juntas na escola. Mais tarde, às 23.00 é hora de ver um Late Night Stand Up Comedy com quatro nomes da nova geração de comediantes portugueses: Guilherme Duarte, Luana do Bem, Carlos Pereira e Tiago Almeida.

Mas nem só de humor se faz este Recreio. A programação inclui também espectáculos de música, novo circo e até poesia. No sábado, 16, às 19.00, é possível assistir à gravação ao vivo do podcast Janela Aberta, de Miguel Luz. Às 22.00 Bruno Nogueira e Manuela Azevedo voltam a juntar-se para mais um capítulo do projecto Deixem o Pimba em Paz. O calendário completo já pode ser consultado, abaixo.

Os bilhetes custam entre seis e 18€ e podem ser comprados directamente no site do Recreio.

DR

+ Bares com stand-up comedy em Lisboa

+ O ataque do riso no Lisboa Comedy Club