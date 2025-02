Os melhores sítios para ver stand-up comedy em Lisboa

Para quem nunca ouviu falar, a Kilt é uma produtora de eventos que se especializou na área do humor, em particular na stand-up comedy. Além dos projectos com nomes como Luana do Bem, Guilherme Geirinhas, Diogo Batáguas e Carlos Coutinho Vilhena, a Kilt ocupa o palco do bar d'A Barraca todas as terças-feiras com noites de stand-up. Os convidados vão variando, mas sempre com nomes bem conhecidos no palco.

O bar do teatro é de tal forma apetecível que já se tornou a casa de um outro clube de comédia, o Domino's Comedy Club, criado pela conhecida cadeia de pizzarias. Basta ficar atento ao Instagram para ficar a par das próximas datas.