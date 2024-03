Os melhores bares em Lisboa

Conheceram-se no Chapitô “por alinhamento dos astros e muita sorte”, e em 2015 abriam juntas as Damas no espaço da antiga panificadora da Caixa Económica Operária. “Já nem nos lembramos do que fazíamos antes”, brincam Alexandra Vidal e Clara Metais. Com uma programação alternativa e concertos e DJ sets abertos a toda a gente – “menos aos maus”, sublinham –, o bar foi uma lufada de ar fresco e pôs a Graça no mapa da noite alfacinha.” O bar consegue agradar a gregos e troianos. “Temos pessoas de 70 anos a ver projectos de noise de miúdos de 20, malta do bairro a assistir a lives de electrónica mais densa e malta das Avenidas Novas a ouvir rap crioulo”, contam. A diversidade é o segredo da casa.