Discotecas em Lisboa. O roteiro para dançar até de manhã

Quem alinha numa noite passada ao som de ritmos africanos? Se a resposta for “eu!”, o destino será este, muito provavelmente, embora haja outras sonoridades para descobrir aqui. Mais do que uma discoteca ou sala de espectáculos, o B.leza é já uma espécie de instituição na cidade. As noites começam quase sempre com um concerto e prosseguem com DJ, com uma ampla pista com vista para o rio. Fique atento – volta e meia há workshops para aperfeiçoar os moves.