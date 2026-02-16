Os melhores bares de vinho em Lisboa

À primeira impressão, o Nata é um bar de vinhos muito moderno. Concluímo-lo sem grandes hesitações. E não é só por causa do balcão e dos bancos em inox, do chão em microcimento ou por ter os vinhos da semana escritos com um marcador sobre um espelho. Abbie Gill idealizou este espaço para ser mais do que uma garrafeira. Embora os vinhos estejam na base do projecto, a agenda mensalmente partilhada no Instagram dá-lhe outra vida. Vinhos, são 120 todos naturais ou orgânicos. Os rótulos portugueses podem estar em maioria, mas não são os únicos a ter lugar nestas prateleiras. Há vinhos espanhóis, italianos, húngaros e muitas outras fronteiras para atravessar.