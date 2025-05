Sete bares speakeasy em Lisboa

Ingredientes como anchovas, queijo, ou gordura de pato são comuns na gastronomia e quase sempre impensáveis na coquetelaria, mas no Sneaky Sip, no Príncipe Real, um bar com alma de speakeasy, são eles as estrelas do copo. Esta ideia fora da caixa pertence aos mesmos donos do popular Café Klandestino, no Intendente. Para entrar é preciso tocar à porta (ou marcar a password divulgada todos os meses no Instagram).