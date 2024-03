No lugar da saudosa lojas de discos Trem Azul, abriu há uns anos o sports bar The Couch, com dezenas de ecrãs e mais de 3000 canais onde é possível ver quase todos os desportos do mundo. E correu tão bem que, desde então, os donos abriram mais dois bares em Lisboa.

Quem não se quiser sentar na Rua do Alecrim, também tem um The Couch perto do Marquês do Pombal, na Avenida Duque de Loulé, e mais outro na Doca de Santo Amaro, em Alcântara.