Os melhores sítios para ver a bola em Lisboa

Campeonato da Europa que se preze tem de ter a sua quota parte de fan zones patrocinadas. A do Lidl é montada no Parque de Jogos 1º de Maio, em Alvalade, nos dias 16 (13.30-00.00) e 26 de Junho (16.00-00.00). No primeiro dia, conte com a transmissão do Sérvia x Inglaterra. No segundo, todas as atenções estão no Portugal x Geórgia. Além de comer e bebes, haverá actividades para entreter as massas, entre elas matraquilhos humanos, futebol (claro) e balão de ar quente, se a meteorologia permitir. E como estamos em mês de Santos Populares, mais vale dar também uma achega ao Santo António, com os Trub'o Baile a actuarem no dia 26.