O edifício onde até 2007 viveu o emblemático Hotel Atlântico, que por sua vez ocupou o Chalet Barahona nos anos 40 do século XX, foi totalmente remodelado para acolher uma unidade da rede internacional Intercontinental. Não se deixe enganar pelo tamanhão da coisa: apenas os dois primeiros pisos são ocupados pelos 59 quartos de luxo (nos restantes existem apartamentos premium). De todos – tal como da varanda onde se servem os pequenos-almoços quando está bom tempo e da piscina – vê-se mar, só mar, nada mais do que mar. Além disso, tem espreguiçadeiras com os pés dentro da piscina, para quem se quer refrescar e bronzear ao mesmo tempo, recantos românticos no meio do relvado, para quem prefere gozar da vista sem ser incomodado e ter um bar de apoio mesmo ao lado. A visita de não-hóspedes depende da lotação do hotel e exige reserva prévia de 24 horas: os preços variam entre os 99€, de segunda a quinta-feira, e os 109€, de sexta a domingo e feriados, com acesso à piscina das 10.00 às 19.30, toalha, espreguiçadeira, estacionamento, água de boas-vindas e espetada de fruta incluídas. Por 134€, de segunda a domingo, acresce prato principal e bebida do menu do Ocean Spot Pool Bar. As crianças dos quatro aos 12 anos têm 50% de desconto.

