A Time Out diz

Está longe de ser uma campeã em matéria de beleza (nesse campeonato, praias como a Ursa, distinguidas entre as mais belas do continente, levam a melhor), mas é um clássico e o adjectivo diz quase tudo – nem todas as idas à praia têm que implicar descidas de 100 degraus e belezas espampanantes. O final de Agosto coincide com a época mais forte na zona, mas ninguém o censurará se aparecer antes para uma almoçarada ou petisco no Bar do Fundo. De qualquer das formas, é uma das mais frequentadas da linha de Sintra, com um extenso areal, fósseis de pegadas de dinossauros nos imensos rochedos que rodeiam o local e uma agenda marcada por provas de surf e bodyboard.

COMO CHEGAR: Suba a serra até Colares e siga as indicações para a Praia Grande. Quando chegar ao cruzamento onde pode escolher entre a Praia Grande e a Praia das Maçãs, vire para a esquerda.