A esplanada do Noah, na Praia da Física, em Torres Vedras, já foi considerada pelo The Guardian uma das dez melhores de Portugal. O restaurante de madeira pertence ao hotel de luxo Areias do Seixo, ali nas redondezas, de onde transporta hóspedes, que são a maior parte dos clientes. De resto, com toldos às riscas, uma das imagens de marca do Oeste, esta é uma praia digna de capa de revista – aliás, foi lá que fotografámos a capa da edição de 2017 da Time Out Especial Oeste.

ÉPOCA BANDEIRA AZUL: 15 de Junho a 15 de Setembro.

COMO CHEGAR: Fica no centro de Santa Cruz, quase no início da Avenida do Atlântico. O acesso faz-se junto a uma rotunda bem sinalizada.