Esta praia fluvial é na verdade um dois-em-um. Além de apanhar o rio Sado, como já fica na foz, também recebe água do Oceano Atlântico, marés incluídas. Junto ao sopé da Serra da Arrábida, mesmo no centro da cidade de Setúbal, é muito frequentada, mas não peca por falta de espaço. Depois, além de estar perto do Parque Urbano da Albarquel e do Jardim da Saúde, também tem um café-bar com esplanada, o Rockalot, com refeições rápidas e um vasto menu de cafetaria a preços acessíveis. Mas, atenção, é preciso ter cuidado com as rochas.