Reveladas as 25 melhores praias da Europa para o Verão de 2024

Popularidade, qualidade da água e acessibilidade foram alguns dos critérios de avaliação. Portugal entra na lista com nada menos do que seis praias!

Talvez não seja evidente logo à partida, mas na verdade há bastantes parâmetros a avaliar quando se trata de encontrar a melhor praia. Claro, se a água é azul e há muita vida marinha para ver, isso é óptimo para os entusiastas do mergulho e do snorkeling. Mas e quanto aos nadadores, banhistas e construtores de castelos de areia?

Bom, esses estão com sorte. É certo que a equipa global da Time Out já fez a sua própria lista das melhores praias da Europa (com a Praia da Rocha, no Algarve, num honradíssimo segundo lugar), mas não custa nada ter uma segunda opinião.

O BookRetreats avaliou praias de 16 destinos europeus com base nos seus índices de popularidade, nas condições meteorológicas típicas, na segurança, na acessibilidade e na qualidade da água, atribuindo a cada critério de avaliação uma classificação de até cinco pontos.

E foi a Praia de La Concha, em Espanha, a conquistar a coroa de melhor praia da Europa em 2024. Este magnífico trecho da costa de San Sebastián conseguiu uma média de 4,7 valores, muito graças às suas temperaturas amenas no Verão (em média cerca de 24°C) e à sua excelente qualidade da água.

Em geral, Espanha domina a lista: é neste país que ficam 28% das melhores praias da Europa (sete dos 25 primeiros lugares). Surpreendentemente, a Grécia surge apenas uma vez no top 25, assim como a Alemanha, que dificilmente é um típico destino de praia.

Portugal reivindicou seis lugares da lista, incluindo a segunda posição com a Praia da Falésia, uma praia deslumbrante e selvagem no Algarve. Localizada a apenas 31,4 quilómetros do Aeroporto de Faro, obteve uma boa pontuação no critério da acessibilidade. Além do mais, Portugal também se destaca na questão da segurança.

Photograph: BookRetreats Praia da Falésia, Portugal

O estudo também revelou os melhores destinos para diferentes tipos de frequentadores de praia. Se o que pretende é sol garantido para um bronze reforçado, a Sardenha e a Sicília são as melhores apostas; já os nadadores devem rumar a Chipre, onde 99,2% das praias do país têm excelente qualidade da água.

As 25 melhores praias da Europa em 2024

Praia de La Concha, Espanha Praia da Falésia, Portugal Praia de Pasjača, Croácia Praia de La Canteras, Espanha Lama Monachile, Itália Cala Comte, Espanha Praia de Tuerredda, Itália Praia de Rovinj (Seagull’s Rocks), Croácia Praia Mala Raduča, Croácia Praia da Marinha, Portugal Praia de San Juan, Espanha Praia dos Coelhos, Itália Cala Saladeta, Espanha Praia de Mónsul, Espanha Praia da Ponta da Calheta, Portugal Praia de Seitan Limania, Grécia Praia da Armona, Portugal Praia da Baía de Oprna, Croácia Praia de Mari Pintau, Itália Praia do Garajau, Portugal Praia de Warnemünde, Alemanha Praia La Primera del Sardinero, Espanha Praia da Terra Estreita, Portugal Praia de Porto Giunco, Itália Cala Capreria, Itália

Pode ler o relatório completo do BookRetreats aqui.

