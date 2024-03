O maior jardim de tulipas dos Países Baixos reabriu com sete milhões de flores

O lendário Keukenhof abriu novamente ao público. A temporada de 2024 dura até 12 de Maio – e há muito mais do que flores neste festival primaveril.

Mesmo que não se interesse particularmente por flores, é difícil não ficar impressionado com a deslumbrante escala do Keukenhof. O maior e mais famoso festival de flores dos Países Baixos é o mais puro êxtase em forma de tulipas: as suas exposições contêm centenas de variedades de bolbos, num impressionante total de sete milhões de flores.

A edição de 2024 do Keukenhof começou em 21 de Março e vai até 12 de Maio. Durante esse período, todos os jardins estão abertos ao público, com as exposições a transformarem-se semanalmente. E apesar de haver, obviamente, uma imensidão de tulipas (afinal, estamos nos Países Baixos), também estão em exibição íris, lírios, narcisos, orquídeas, jacintos e muito mais.

Dito de outra forma, este lugar é um embate inesquecível tanto para os olhos quanto para as narinas. E tudo isso nos terrenos de um castelo do século XVII na cidade de Lisse, a cerca de meia hora da Haia, de Haarlem, Leiden e Amsterdão – e 2024 marca o 75.º ano do festival!

Mas há muito mais para fazer no Keukenhof além de contemplar flores deslumbrantes. Por todo o jardim, há muitos pavilhões temáticos, e ainda diversas possibilidades de passeios (de bicicleta, a pé e de barco) e espaços para piqueniques. Os bilhetes podem ser comprados online.

