Esta praia portuguesa acaba de ser eleita a melhor do mundo

O TripAdvisor reuniu as opiniões de milhões de utilizadores para chegar às melhores praias do mundo em 2024.

Há praias de todas as formas rochosas e arenosas, e tanto as rotas para caminhadas ao longo de costas acidentadas como os locais de festa com os pés na areia podem ajudar a decidir se um pedaço de costa merece o título de uma das melhores praias do mundo.

A Time Out não se coíbe de escolher favoritos, já sabemos, mas o mesmo acontece com os milhões de pessoas que publicam as suas opiniões no TripAdvisor. A plataforma de viagens reuniu essas opiniões e compilou-as no seu Travellers’ Choice Awards deste ano, que revela as praias mais populares do mundo de acordo com as avaliações dos utilizadores.

E eis que foi a Praia da Falésia, no Algarve, que conquistou o primeiro lugar. Foi premiada com a Bandeira Azul pela sua limpeza e tem praticamente tudo o que poderíamos pedir da melhor praia do mundo – há uma longa costa para banhos de sol, vistas deslumbrantes do topo da falésia para os caminhantes e ondas adequadas para nadar ou surfar. No mínimo, idílico.

O top 3 fica completo com mais duas praias europeias. Em segundo lugar, a Spiaggia dei Conigli, uma deslumbrante praia siciliana que abriga tartarugas marinhas, muito popular entre os mergulhadores; e em terceiro a Praia La Concha em San Sebastian, com as suas vistas deslumbrantes. As famílias não lhe resistem.

As dez melhores praias do mundo

(segundo o Travellers’ Choice Awards do TripAdvisor)

1. Praia da Falésia – Algarve, Portugal

2. Spiaggia dei Conigli – Sicília, Itália

3. La Concha Beach – País Basco, Espanha

4. Ka'anapali Beach – Maui, Havaí

5. Grace Bay Beach – Turks and Caicos, Caraíbas

6. Anse Lazio – Seychelles

7. Manly Beach – NSW, Austrália

8. Eagle Beach – Aruba, Caraíbas

9. Siesta Beach – Flórida, EUA

10. Praia de Varadero – Cuba, Caraíbas

