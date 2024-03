É um dos melhores hotéis do país e foi eleito em 2019 o melhor hotel resort da Europa. Numa quinta do século XIX totalmente renovada, com uma piscina de perder a cabeça e um spa de ir aos céus, este hotel não demora a causar uma boa impressão: na hora do check-in somos brindados com um copo de Porto, frutos secos e um chá de gengibre e canela. O primeiro contacto com o quarto não fica atrás. Mal passamos a porta, abre-se à nossa frente uma vista inspiradora, do rio Douro e do bosque do hotel, paisagem a que também temos acesso dentro do chuveiro (onde cabiam, à vontade, umas quatro pessoas). Damos um saltinho à cama para testar o colchão – superconfortável, lençóis macios, almofadas XXL. Outra coisa que tem mesmo de experimentar é o restaurante Vale de Abraão. Já está com vontade de fazer as malas? Então e se lhe falássemos do spa ou da piscina interior, que é óptima tanto para relaxar como para dar umas braçadas? Ai, tantos suspiros.