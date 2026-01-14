Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

romance
Fotografia: Josh Felise/ Unsplash
Fotografia: Josh Felise/ Unsplash

Histórias de amor: 25 livros de romance e traição

Quer pôr a leitura em dia com histórias de amor? Na nossa lista de livros de romance, encontra sugestões para todos os gostos e carteiras.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

Não há como não nos comovermos com um bom romance – sobretudo quando, ao ultrapassar as fronteiras temporais e geográficas do universo em que se inscreve, permite ao leitor ver-se nas páginas que está a ler. Mas nesta lista não há apenas romances: há clássicos, contemporâneos e até livros ilustrados e de banda desenhada, nos quais o amor é o cerne da narrativa, apesar de nem todos terem direito a final feliz. São para oferecer ou para seu próprio prazer literário, para ficar em casa e pôr a leitura em dia. Há recomendações para todos os gostos e carteiras. Espreite estes 25 livros de romance e traição.

Recomendado: Uma dúzia de filmes românticos para ver na Netflix

Os romances clássicos

Amor de Perdição

Amor de Perdição
Amor de Perdição
DR

Misto de poema, de novela e de tragédia, esta obra de Camilo Castelo Branco, uma das mais importantes durante a fase do Romantismo em Portugal, retrata sobretudo o amor proibido entre Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, com Mariana da Cruz a formar um triângulo amoroso, embora não recíproco. A história – diversas vezes traduzida e adaptada ao teatro (em 1907) e ao cinema (em 1921, 1943, 1979 e 2008) – é inspirada na vida do próprio autor, também ele protagonista de um amor impossível.

Preço: 7,75€ (Porto Editora)

Comprar

O Crime do Padre Amaro

O Crime do Padre Amaro
O Crime do Padre Amaro
DR

O primeiro romance de Eça de Queiroz, que causou protestos por parte da Igreja Católica quando foi publicado, em 1875, narra o amor proibido entre a jovem Amélia e Amaro, o novo pároco da cidade. Violenta crítica ao clero católico, a obra distingue-se pelo retrato realista, humano e social do país na segunda metade do século XIX, denunciando a corrupção dos padres e a questão do celibato clerical.

Preço: 11,10€ (Porto Editora)

Comprar
Publicidade

Sinais de Fogo

Sinais de Fogo
Sinais de Fogo
DR

O romance autobiográfico de Jorge de Sena, um dos mais relevantes escritores de língua portuguesa, foi publicado inacabado em 1979, um ano após a morte do autor. Retrato de uma geração no centro da turbulência que marcou a história da Península Ibérica nos anos 30, Sinais de Fogo é também a história de como o jovem Jorge despertou para o amor e para a sexualidade entre a Lisboa dos últimos tempos de liceu e a Figueira da Foz do veraneio.

Preço: 19,50€ (Guerra & Paz)

Comprar

Romeu e Julieta

Romeu e Julieta
Romeu e Julieta
DR

Mundialmente aclamada como a mais bela e trágica história de amor de todos os tempos, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, conta a história de dois jovens apaixonados, Romeu Montéquio e Julieta Capuleto. Filhos de famílias rivais, acabam por não conseguir resistir ao ódio que os separa, mas o seu amor perdurará para além da morte. Esta edição em particular conta com uma cuidadosa tradução de Fernando Villas-Boas e belíssimas ilustrações de João Fazenda.

Preço: 18€ (Relógio d'Água)

Comprar
Publicidade

O Monte dos Vendavais

O Monte dos Vendavais
O Monte dos Vendavais
DR

Esta obra-prima da literatura inglesa – e o único romance de Emily Brontë, recentemente adaptado ao cinema por Emerald Fennel, com Jacob Elordi e Margot Robbie – continua a ser vendida como uma história de amor, mas é, na verdade, um romance sobre abuso, violência intergeracional e a persistência do trauma. A relação entre os presumíveis protagonistas, Heathcliff e Catherine Earnshaw, não é romântica nem redentora: é obsessiva, cruel e contagiosa, uma força quase demoníaca que se infiltra nas gerações seguintes e envenena tudo o que toca. Ler este livro é confrontar a pergunta que o atravessa do início ao fim: é possível quebrar um ciclo de crueldade herdada?

Preço: 17,90€ (Presença)

Comprar

Mulheres

Mulheres
Mulheres
DR

Semi-autobiográfico, o protagonista deste romance de Charles Bukowski é o próprio alter-ego do autor, Henry Chinaski, um escritor marginal e alcoólico que, após um longo período de jejum sexual, sem desejar mulher alguma, decide recuperar o tempo perdido depois da sua carreira como poeta o ter lançado finalmente para o estrelato. Um ritmo frenético de encontros sexuais e ressacas épicas compõem o retrato de um hedonista incorrigível que procura nas mulheres, não o amor, mas a inspiração.

Preço: 19,95€ (Alfaguara)

Comprar
Publicidade

Orgulho e Preconceito

Orgulho e Preconceito
Orgulho e Preconceito
DR

O romance mais conhecido de Jane Austen, que é também uma deliciosa comédia social, retrata uma história de amor maior do que o universo da sociedade inglesa rural da época. Seguindo os encontros e desencontros entre Elizabeth Bennet, a filha independente de um pequeno proprietário rural, e Mr. Darcy, um aristocrata altivo da mais antiga linhagem, somos apresentados a um enredo constantemente agitado pelo elemento surpresa e pela genialidade da inteligência e ironia da autora.

Preço: 19,50€ (Relógio d'Água)

Comprar

Madame Bovary

Madame Bovary
Madame Bovary
DR

“Madame Bovary sou eu”, disse uma vez Flaubert, a quem o êxito do seu romance, publicado em 1856, acabou por irritar, por ter feito cair no esquecimento os seus outros livros. Mas, ao contrário do que o título sugere, Madame Bovary não é sobre a protagonista Emma Bovary, a sua ilusão de um final feliz ou as suas relações adúlteras, não começa nem acaba com ela, mas com o seu marido Charles Bovary e o seu “chapéu ridículo”, o primeiro de uma série de símbolos que representam a estupidez humana. No fundo, é uma lição intemporal sobre os limites do amor e da liberdade.

Preço: 14,00€ (Bertrand)

Comprar
Publicidade

O Amante de Lady Chatterley

O Amante de Lady Chatterley
O Amante de Lady Chatterley
DR

Uma espécie de versão americana de Madame Bovary, esta obra de D. H. Lawrence, talvez a mais controversa do autor, promove a relação sexual não como um simples constrangimento ou acto mecânico, mas como uma parte preciosa de qualquer relação amorosa. Esta reflexão é feita através do romance entre Constance Chatterley e Mellors, o guarda de caça do seu marido inválido.

Preço: 17,16€ (Relógio D’Água)

Comprar

Anna Karénina

Anna Karénina
Anna Karénina
DR

Uma das maiores histórias de amor da literatura mundial, Anna Karénina, de Lev Tolstoi, não é apenas um romance de aventura, mas também uma reflexão sobre questões verdadeiramente importantes para a humanidade em todas as épocas, como afirmou em crítica o também escritor Vladimir Nabokov. Entre os temas morais, aborda-se o adultério, as convenções sociais e a diferença entre um amor baseado na boa-vontade, no sacrifício e no respeito mútuo e um amor puramente carnal.

Preço: 28,85€ (Porto Editora)

Comprar
Publicidade

A Vénus das Peles

A Vénus das Peles
A Vénus das Peles
DR

É a obra mais conhecida de Leopold von Sacher-Masoch. A narrativa erótica, que é também uma reflexão sobre o amor e os seus limites, aborda a história do casal Severin e Wanda, que prevê explicitamente, num contrato, o papel de cada um: ele no de escravo e ela como tirana, coberta de peles sempre que o açoita. Além de abordar o masoquismo, questiona também a dominação no seio de uma relação amorosa e as condições necessárias a que uma mulher não seja nem escrava nem déspota de um homem, mas companheira. “Isto, só quando ela tiver os mesmos direitos que ele, só quando por nascimento, pela formação e pelo trabalho, for igual a ele”, conclui-se.

Preço: 7,95€ (Wook Marketplace)

Comprar

Os novos romances

Outono em Bramble Falls

Outono em Bramble Falls
Outono em Bramble Falls
DR

Para leitores mais jovens, fãs de comédias românticas sem bolinha vermelha, este livro acompanha Ellis que, depois dos pais anunciarem a sua separação, tem de se mudar com a mãe de Nova Iorque para Bramble Falls. Na pequena cidade pitoresca, reencontra Cooper, o seu ex-melhor amigo – e o seu primeiro beijo –, que não só está ainda mais lindo, como também não quer ter nada que ver com ela.

Preço: 19,45€ (Penguin Livros)

Comprar

Inês da Minha Alma

Inês da Minha Alma
Inês da Minha Alma
DR

Neste romance épico de Isabel Allende, a protagonista é Inés Suarez, uma jovem costureira, oriunda da Extremadura, que embarca em direcção ao Novo Mundo para procurar o marido, extraviado pelos seus sonhos de glória no outro lado do Atlântico. Na América, Inés não encontra o marido, mas sim uma grande paixão: Pedro de Valdivia, mestre de campo de Francisco Pizarro, ao lado de quem enfrenta as incertezas da conquista e fundação do reino do Chile.

Preço: 18,85€ (Porto Editora)

Comprar
Publicidade

Outlander

Outlander
Outlander
DR

Já adaptado ao pequeno ecrã e disponível para binge-watching na Netflix, o primeiro livro da saga Outlander, de Diana Gabaldon, narra as aventuras de Claire Randall, ex-enfermeira do exército que, em 1945, depois de regressar da guerra, acaba por ser transportada para o ano de 1743, deixando o seu marido para trás. No centro de uma escaramuça entre ingleses e escoceses, obrigada a casar com o guerreiro Jamie Fraser, a protagonista terá de sobreviver a um tempo que não é o seu, mas que se vai tornando, à medida que se sente dividida entre dois amores e vidas irreconciliáveis.

Preço: 21,90€ (Almedina)

Comprar

A Todos os Rapazes que Amei

A Todos os Rapazes que Amei
A Todos os Rapazes que Amei
DR

O drama romântico da Netflix, que estreou na plataforma de streaming no Verão de 2018 e foi um enorme sucesso de audiências, é inspirado no livro homónimo de Jenny Han. Best-seller do New York Times, o primeiro volume de uma série de três apresenta-nos Lara Jean, uma adolescente que exorciza os seus amores através de cartas de despedida que não tem intenção de enviar.

Preço: 19,45€ (Penguin Livros)

Comprar
Publicidade

Chama-me Pelo Teu Nome

Chama-me Pelo Teu Nome
Chama-me Pelo Teu Nome
DR

O livro de André Aciman, adaptado ao grande ecrã pelo italiano Luca Guadagnino, é um drama estival, sobre o amor e a descoberta da sexualidade. No Verão de 1983, o protagonista Elio, que vive com a família numa mansão do século XVII, apaixona-se por um finalista universitário que está a ajudar o seu pai, um professor de arqueologia de renome. Pouco a pouco, começa a esboçar-se uma atracção entre ambos, vivida entre avanços e recuos movidos pela curiosidade e o desejo, mas também pelo medo de descobrirem uma intimidade rara que temem nunca mais encontrar.

Preço: 17,50€ (Almedina)

Comprar

Tudo, Tudo... E Nós

Tudo, Tudo... E Nós
Tudo, Tudo... E Nós
DR

Bestseller do New York Times, este romance de Jodi Picoult, que inspirou o filme Amor Acima de Tudo, acompanha a história de vida e de amor de Madeline Whittier, uma jovem com uma doença rara, que a impede de sair de casa e a força a observar o mundo pela janela. Até ao dia em que Olly se muda para a casa ao lado e os seus olhares se cruzam pela primeira vez. De repente, torna-se impossível para Maddy voltar à velha rotina e ignorar o fascínio do exterior, mesmo que isso ponha a sua vida em risco.

Preço: 15,90€ (Bertrand)

Comprar
Publicidade

Crónica de Paixões e Caprichos

Crónica de Paixões e Caprichos
Crónica de Paixões e Caprichos
DR

Adaptado recentemente à televisão, com o título de Bridgerton, este romance de 2012, assinado por Julia Quinn, conta como Simon Bassett, o atraente duque de Hastings, e a adorável Daphne Bridgerton, igualmente atormentada pela pressão social, decidem fingir um noivado. Mas, entre salões de baile e passeios ao luar, o que acontecerá se a paixão entre ambos rapidamente deixar de ser ficção para se tornar bem real?

Preço: 17,90€ (LeYa)

Comprar

Os romances ilustrados

Mau Género

Mau Género
Mau Género
DR

Prémio Comics ACBD da Crítica, Prémio do Público para Melhor Álbum do Festival de BD de Angoulême e Prémio Micheluzzi para Melhor BD Estrangeira, esta banda desenhada de 

Chloé Cruchaudet para maiores de 18 anos conta a história de Paul e Louise, que se conhecem, apaixonam-se, casam-se e acabam separados pela Primeira Guerra Mundial, que força Paul a ir combater. Quando por fim se reencontram, Paul é desertor e, para pôr fim à sua clandestinidade,l encontra uma solução: mudar de identidade, travestindo-se. A partir desse momento passará a chamar-se Suzanne. Entre a confusão da mudança de género e o trauma da guerra, o casal terá um destino extraordinário.

Preço: 22,95€ (Penguin Livros)

Comprar

Uma Escuridão Bonita

Uma Escuridão Bonita
Uma Escuridão Bonita
DR

Com ilustrações de António José Gonçalves, este livro do poeta e escritor angolano Ondjaki conta como, numa das muitas noites em que falta a luz em Luanda, dois adolescentes ensaiam o seu primeiro beijo. Recomendada pelo Plano Nacional de Leitura, é uma obra de poucas palavras, mas muitos afectos, para se demorar nas entrelinhas e nos traços e ler “em concha e aconchego, como se dois mundos, nessas gotas de negrume, fossem um só”.

Preço: 10,90€ (Leya)

Comprar
Publicidade

Saga

Saga
Saga
DR

Nesta série de banda-desenhada, Brian K. Vaughan (argumento) e Fiona Staples (ilustração) unem-se para contar as aventuras intergalácticas de uma família invulgar. O primeiro volume apresenta os protagonistas, Alana e Marko, que pertencem a duas raças extraterrestres distintas e são obrigados a fugir das autoridades dos seus planetas, em guerra entre si, para conseguir cuidar da sua filha recém-nascida, Hazel, que ocasionalmente é a narradora da história. Este épico de ficção científica e fantasia, com muito amor e comédia à mistura, é um dos comics independentes de maior sucesso dos últimos anos, e também um dos mais premiados.

Preço: 14€ (G. Floy)

COMPRAR

Uma irmã

Uma irmã
Uma irmã
DR

A liberdade do Verão, dois adolescentes e a descoberta da sensualidade, são os eixos desta história de iniciação amorosa, escrita e ilustrada por Bastien Vives. O despertar do primeiro amor acontece durante umas férias à beira-mar, entre Antoine, um rapaz tranquilo de 13 anos, e Hélène, de 16, representação da combinação juvenil da maturidade e das inseguranças e medos próprios da adolescência. Com traço minimalista, a preto e branco, esta banda desenhada retrata a forma como o amor estival, embora efémero, pode marcar as nossas vidas para sempre.

Preço: 17,90€ (Almedina)

Comprar
Publicidade

Blankets

Blankets
Blankets
DR

Com quase 600 páginas num excepcional preto e branco, este romance gráfico é um retrato desassombrado e duro da infância e adolescência do autor, Craig Thompson, e toca inúmeros temas, da alienação social à violência doméstica, passando pelo peso do fundamentalismo cristão numa pequena comunidade rural dos EUA. Mas também nos conta como foi o seu primeiro amor. 

Preço: 39,99€ (Devir)

Comprar

Heartstopper: Rapaz Conhece Rapaz

Heartstopper: Rapaz Conhece Rapaz
Heartstopper: Rapaz Conhece Rapaz
DR

Neste primeiro volume da saga Heartstopper, premiada com o Goodreads Choice Awards 2020 para Melhor Banda Desenhada, Alice Oseman mostra-nos como o amor funciona de maneiras surpreendentes. Como aquele que acontece entre Charlie e Nick, que andam na mesma escola mas nunca se conheceram. Até ao dia em que são obrigados a sentar-se lado a lado.

Preço: 18,95€ (Particular)

Comprar
Publicidade

Novembro

Novembro
Novembro
DR

Nesta história de Sebastià Cabot sobre a falta de comunicação na sociedade contemporânea, Gus é um escritor novato, que trabalha numa loja de discos antigos, e tem problemas em estabelecer relacionamentos sérios, até conhecer Clara, que está a tentar assumir o controlo da sua vida e parar de dormir no sofá da sua melhor amiga, Lucia, uma viciada em redes sociais que está constantemente a mudar de namorado.

Preço: 14,90€ (Wook)

Comprar

O romance está no ar

Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.