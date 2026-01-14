Histórias de amor: 25 livros de romance e traição

Amor de Perdição
Misto de poema, de novela e de tragédia, esta obra de Camilo Castelo Branco, uma das mais importantes durante a fase do Romantismo em Portugal, retrata sobretudo o amor proibido entre Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, com Mariana da Cruz a formar um triângulo amoroso, embora não recíproco. A história – diversas vezes traduzida e adaptada ao teatro (em 1907) e ao cinema (em 1921, 1943, 1979 e 2008) – é inspirada na vida do próprio autor, também ele protagonista de um amor impossível.
