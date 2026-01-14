Histórias de amor: 25 livros de romance e traição

Prémio Comics ACBD da Crítica, Prémio do Público para Melhor Álbum do Festival de BD de Angoulême e Prémio Micheluzzi para Melhor BD Estrangeira, esta banda desenhada de

Chloé Cruchaudet para maiores de 18 anos conta a história de Paul e Louise, que se conhecem, apaixonam-se, casam-se e acabam separados pela Primeira Guerra Mundial, que força Paul a ir combater. Quando por fim se reencontram, Paul é desertor e, para pôr fim à sua clandestinidade,l encontra uma solução: mudar de identidade, travestindo-se. A partir desse momento passará a chamar-se Suzanne. Entre a confusão da mudança de género e o trauma da guerra, o casal terá um destino extraordinário.

Preço: 22,95€ (Penguin Livros)