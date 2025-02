Netflix and chill? Os melhores filmes românticos para ver agora

Esta história, adaptada de um livro de Helen Fielding, começa com Bridget Jones a partilhar as entradas do seu diário, onde desabafa sobre os problemas que afectam as mulheres de 30 anos, no trabalho e na vida amorosa. Com um trio amoroso composto por Renée Zellweger (no papel de Bridget Jones e nomeada para um Óscar), Hugh Grant e Colin Firth, resultou numa franquia de vários filmes, que não parece ter terminado. Depois de O Novo Diário de Bridget Jones (2004) e O Bebé de Bridget Jones (2016), todos disponíveis na Netflix, está a caminho uma quarta fita, ainda sem data de estreia, com o título original de Bridget Jones: Mad About the Boy.