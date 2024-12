As melhores lojas e ateliers para comprar jóias em Lisboa

Trocou o Pateo Bagatela pelo Restelo, onde agora volta a juntar o ateliê à loja num espaço arejado, luminoso e com os encantos das referências estéticas do universo da joalheira que dá nome à marca, tudo sempre de mãos dadas com a arte e a natureza. No piso térreo, um mural de azulejos em tons pastel da Viúva Lamego dá as boas-vindas à clientela e lança o mote para a magia que acontece uns degraus acima: a loja. Os expositores espalham-se pelo espaço, cheios de peças das várias colecções de Juliana Bezerra, entre dourados e prateados, colares e brincos, anéis e pulseiras. E esta loja funde-se com o ateliê e as bancadas de trabalho que todos os dias dão forma a novas jóias. No piso de baixo está escondido os bastidores da marca, onde são enviadas as encomendas da loja online, onde Juliana recebe os clientes para pedidos personalizados e onde se inspira e cria o moodboard para as colecções seguintes. É também nesse salão amplo que, no futuro, quer receber eventos e parcerias de outras marcas com quem se identifica e colabora.