Biquíni ou fato de banho? Fique de olho nestas marcas portuguesas

Não havia que enganar. Este ano, a bússola da Aumar apontou numa única direcção, a do Oriente Asiático. Mas com dois caminhos para lá chegar – o do swimwear, a grande especialidade desta marca portuguesa, e o do vestuário. Mas vamos por partes. Entre cores sólidas, texturas, estampados florais e degradés, opções não faltam na hora de escolher um novo biquíni ou fato de banho. O vermelho intenso e a figura do grou não deixam que perca o norte. Do lado da roupa, a Aumar segue a mesma inspiração, com vestidos e quimonos para completar os visuais de Verão.