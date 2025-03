Em tecido, pele ou vime. Oito marcas portuguesas de malas e carteiras

A More Is Better é já uma referência no mundo das marcas portuguesas de malas, que o diga Ana Freitas que acabou por transformar o seu hobby num negócio a sério que rapidamente cresceu. O objectivo sempre foi criar designs únicos e produzir malas com qualidade sem ter preços exorbitantes, sempre de olho na mulher moderna e cosmopolita. Tem malas maiores para quem gosta de trazer tudo no saco, carteiras de mão e até à tiracolo, para as mais diferentes ocasiões.