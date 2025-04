20 galerias de arte em Lisboa: um roteiro alternativo

Depois de trabalhar com vários artistas desde 2012, Francisco Fino tem agora um espaço fixo onde pode cumprir o sonho de ser galerista. Depois do antigo armazém de vinho e azeite ter estado devoluto, as obras de reabilitação do espaço demoraram um ano e transformaram o espaço em duas salas de exposição amplas. Entra-se directamente nas mostras porque o galerista não quer intimidar o público com os balcões e escritórios onde se tratam de negócios, arredados para o segundo andar. Na parte de trás, vista para a linha de comboio, mas também para um terraço e para as laranjeiras do terreno.

Rua Capitão Leitão, 76 (Marvila). Ter-Sex 12.00-19.00 e Sáb 14.00-19.00 e apenas por marcação