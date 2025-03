Os melhores museus em Lisboa

Ao atravessar os portões desta quinta no Linhó, entre Cascais e Sintra, os visitantes encontram não só a casa de traça tradicional onde a família Albuquerque passava férias, mas também dois surpreendentes edifícios contemporâneos. O primeiro, em vidro, com uma enorme pala e uma escadaria em caracol para um piso meio-subterrâneo (com entrada de luz natural através do jardim) é onde o público poderá visitar as exposições da colecção privada de cerâmica do engenheiro Renato Albuquerque – uma das maiores e mais relevantes do mundo de porcelana chinesa de exportação, das dinastias Ming e Qing e imperial, com cerca de 2500 peças que vão do século XX aC ao século XVIII dC. O segundo, ao fundo do jardm, minimalista e com paredes inteiras em vidro, dedica-se à arte cerâmica contemporânea.