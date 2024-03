Museu Nacional de História Natural e da Ciência – MUHNAC

A Time Out diz

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência pertence à Universidade de Lisboa e tem como missão promover a curiosidade e a compreensão pública sobre a natureza e a ciência, organizando-se em três pólos: o pólo-sede, no Príncipe Real, com o MUHNAC e Jardim Botânico de Lisboa; o pólo de Belém, com o Jardim Botânico Tropical; e o pólo da Ajuda, com o Observatório Astronómico de Lisboa. No Príncipe Real, pólo-sede, pode ver 11 exposições permanentes, acompanhadas geralmente de seis outras, temporárias. Conheça toda a programação aqui.

No Príncipe Real, o edifício principal (classificado como Imóvel de Interesse Público), o Laboratorio Chimico, o Observatório Astronómico e o Jardim Botânico (Monumento Nacional desde 2010) são oitocentistas e o Real Picadeiro, também classificado, é de 1761. Os 250 anos de actividade científica (desde o tempo em que era Real Museu...) traduzem-se nos mais de três milhões de objectos que constituem as colecções do museu.