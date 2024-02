Os mais estranhos museus de Lisboa

Michael Faraday descobriu o benzeno, construiu pilhas, percebeu como funcionava a indução electromagnética e o seu retrato esteve pendurado durante anos (consta) na parede do gabinete de Einstein. Feito o enquadramento, será mais fácil imaginar que no pavilhão que ganhou o seu nome, em Lisboa, estão expostos perto de 600 instrumentos e equipamentos científicos históricos, sobretudo dos séculos XIX e XX, todos eles organizados e recuperados pelos geeks do Instituto Superior Técnico (IST). Explorar estas sete salas é conhecer curiosidades guardadas por professores e cientistas loucos, na maior parte das vezes estranhos ao comum mortal. No Faraday, há cabos, transístores, chips ou formas metálicas de nos conectarmos, como um telefone primitivo do século XIX. Mas também há lugar para o futuro, pelo menos o imaginado e experimentado pelos novos cientistas do IST. Para conhecer o museu, basta aparecer a uma segunda ou quinta-feira, entre as 14.00 e as 19.00. A entrada é livre.