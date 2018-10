Conheça estes museus grátis em Lisboa e arredores

É uma extensão do Ecomuseu Municipal do Seixal e uma homenagem à Antiga Tipografia Popular A. Palaio, Lda., fundada em 1955 pelo mestre António Palaio. Neste espaço pode conhecer bem de perto as antigas técnicas das oficinas tradicionais de tipografia, com a ajuda de máquinas como as Minerva, hoje praticamente banidas das artes gráficas. Umas funcionam com a força do pedal, outras com a do braço e outras até funcionam com a ajuda da electricidade, mas são todas belíssimos exemplares aos quais se juntam xilogravuras, zincogravuras ou cavaletes.