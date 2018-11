Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos

A Casa dos Bicos é a sede da Fundação José Saramago e também um dos núcleos do Museu de Lisboa. Por 3€ tem acesso a parte do espólio do escritor, mas por zero pode entrar neste núcleo arqueológico, localizado no piso -1, onde existe parte da antiga muralha romana de Lisboa, bem como peças que foram recolhidas durante as intervenções arqueológicas, com destaque para objectos usados no quotidiano da Casa dos Bicos antes do terramoto de 1755. De cachimbos a vasos, bilhas ou tachos.

