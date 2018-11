Guia para não pagar entrada nos museus em Lisboa

Entrada livre às sextas-feiras das 18.00 às 22.00 (Bilhete normal 6€)



No fundo, fomentar as ligações entre Ocidente e Oriente, entre a Ásia e Portugal, é a missão do Museu do Oriente. Entre outras coisas, por agora, pode ver a exposição Ópera Chinesa, que nos aproxima dessa tradição, e ir espreitando as exposições temporárias que revisitam vários países a oriente. E aos sábados e domingos aconselha-se vivamente o brunch que por ali se serve, a 20€ por cabeça. Uma dica: não se esqueça de fazer reserva antecipadamente.