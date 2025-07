Museu da Marioneta reabre mais amplo, com mais cor e "o melhor do que se fez no país"

Fechado desde Dezembro, Museu da Marioneta reabriu no fim-de-semana com novas peças e organização. "A narrativa está muito mais completa", diz directora.

Quem entra no espaço percebe de imediato a diferença: do negro para um lugar "cheio de cor", com áreas mais amplas e "um acervo muito maior" e mais completo. Assim está o renovado Museu da Marioneta, de acordo com o resumo da directora, Ana Paula Correia, a funcionar desde sexta-feira, dia 27 de Junho, depois de seis meses encerrado.

Na sequência de novas aquisições, doações e empréstimos, o museu — que nunca havia sofrido uma intervenção de fundo desde a sua abertura, em 1987 — conta agora com "uma narrativa muito mais completa" da história da marioneta em Portugal, ao incluir na colecção "o melhor que se fez no país", que assenta sobretudo nas décadas de 1970 e 1980. "Demos um salto muito grande", avalia a directora, numa entrevista por telefone à Time Out.

Marcando a diferença com o passado, a marioneta em Portugal ocupa agora um lugar de maior destaque, particularmente através das 31 marionetas da autoria de José Carlos Barros. Mas também enriquecem a colecção o Retábulo de Dom Quixote, "uma peça enorme" emprestada pelo Museu Nacional do Teatro e da Dança, os centenários Bonecos de Santo Aleixo, bem como a chegada de "um teatrinho de papel de 1922" e de uma centena de marionetas de sombra da Ásia, que surgiram como oportunidade imperdível num leilão internacional. "Temos agora 300 peças expostas que nunca tinham sido vistas", descreve Ana Paula Correia, referindo-se à exposição permanente.

Foi o aumento do acervo que obrigou o museu a adaptar-se em termos espaciais, com o pintor António Viana a transformá-lo através da cor e o engenheiro Vítor Vajão ficando encarregue da iluminação.

O novo circuito, disposto por 12 salas, resulta de um trabalho de investigação, conservação e restauro de mais de 150 peças, como os Bonecos de Santo Aleixo, durante os seis meses em que o museu esteve fechado. Sobre o presente e o futuro, fica também assente que toda a museografia se adapta a uma perspectiva viva, através do serviço educativo. "A vertente educativa mantém-se como a principal artéria do coração do museu", sublinha a directora, dando a ideia de que uma marioneta parada não consegue contar toda a sua história.

Rua da Esperança, 146 (Madragoa). Ter-Dom 10.00-18.00. 7€

