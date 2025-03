Especificalistas: pequenos críticos - férias para miúdos

Afinal as férias também podem servir para colocar os miúdos a pensar. O Museu Calouste Gulbenkian teve a iniciativa de organizar a oficina de pensamento crítico - "Especificalistas: pequenos críticos" - onde junta crianças a partir dos sete anos interessadas em debater o significado de arte, através do contacto com objectos da coleção do Museu. Caso não consiga experienciar esta sessão, existejm outras datas ao longo do mês disponíveis. De salientar que as conversas são resumidas e apresentadas num program em forma de podcast, é caso para dizer que são duas experiências, em uma.