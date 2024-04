Museus para crianças em Lisboa? São mais que as mães e bem divertidos

Aos domingos, no Museu do Oriente, é servido um menu especial de almoço em família. Comece já a planear o próximo domingo com um programa diferente. Depois de almoço, aproveite para dar uma espreitadela nas exposições permanentes, com as quais os miúdos vão aprender mais sobre a presença portuguesa na Ásia. E não deixe de espreitar a agenda de actividades e workshops: as crianças estão sempre bem servidas com ideias do outro mundo.