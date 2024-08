A linguagem é o que projecta os nossos pensamentos, ideias e sentimentos para o mundo, e é graças a ela que conseguimos comunicar uns com os outros. Mas foram precisos muitos milhões de anos para o cérebro humano se tornar o órgão complexo que conhecemos – e que continuamos a estudar – hoje. É precisamente sobre essa evolução e as principais etapas de aquisição da linguagem, processo que começa ainda no útero, de que nos fala a nova exposição do Pavilhão do Conhecimento. Dividida em seis núcleos distintos, uns mais interactivos do que outros, “Talking Brains – Programados para Falar” convida-nos a descobrir a riqueza da língua – verbal, visual e visuo-motora –, e a testar as nossas competências linguísticas.