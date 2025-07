Fomos à Cordoaria ver o que se pode fazer com oito milhões de peças LEGO

A exposição "Invasão dos Gigantes" tem as maiores réplicas do mundo das Torres Gémeas e da Muralha da China, entre dezenas de outras construções impressionantes. Armámo-nos em AFOLs e fomos lá espreitar.

A sigla AFOL diz-lhe alguma coisa? Nós nunca tínhamos ouvido falar, mas agora que aprendemos o que é, estamos prontos para partilhar. Trata-se de um Adult Fan of LEGO – um maluquinho dos blocos de construção coloridos com idade para ter juízo, em tradução muito livre. E parece que existe uma grande comunidade de AFOLs em todo o mundo, que se dedicam a criações raras, sofisticadas e minuciosas, mais ou menos amadoras, e expõem em feiras, competições e outros eventos.

Algumas das peças que podem ser vistas na Cordoaria Nacional até ao dia 28 de Setembro, onde está patente a maior exposição de modelos de LEGO da Europa, são da autoria de AFOLs. É o caso da impressionante réplica das Torres Gémeas do World Trade Center, com sete metros de altura e mais de um milhão de peças. A obra – que além dos edifícios icónicos de Nova Iorque, destruídos a 11 de Setembro de 2001, inclui os outros sete arranha-céus que compunham o complexo original – é da autoria de um grupo de alemães e não tem qualquer estrutura em madeira ou metal a sustentá-la: é 100% feita de LEGOs e teve de ser partida em vários troços para ser transportada para Lisboa, onde foi montada de novo para poder ser vista em "Invasão dos Gigantes".

RITACHANTRE

RITACHANTRE Invasão dos Gigantes - Exposição LEGO

"Não sabemos exactamente o número de peças que aqui estão, ninguém está a contar. Isso daria ainda mais trabalho do que construir tudo isto", diz à Time Out Lukas Siwiec, da empresa polaca Brick Show (que não tem nenhuma ligação oficial ao grupo LEGO e que tem mais sete exposições activas neste momento, em países como Itália e Hungria). "Serão cerca de oito milhões", afirma, sem se comprometer com um número certo.

Além das Twin Towers, o responsável trouxe para Lisboa uma réplica da Muralha da China, à escala 1:150, com 60 metros de comprimento (percorre cerca de metade do espaço expositivo); uma Torre de Pisa, com 2,5 metros de altura e 200 mil peças; e uma maquete de uma cidade com 20 metros quadrados, construída com cerca de 750 mil peças – tem situações fora do comum para os visitantes descobrirem.

RITACHANTRE Invasão dos Gigantes - Exposição LEGO

Volta ao mundo sem sair de Belém

Apesar de não estar dividida em núcleos temáticos, a exposição "Invasão dos Gigantes" tem várias categorias – e da arquitectura mundial é capaz de ser a mais impressionante para adultos não-AFOLs. Além das já mencionadas Torres Gémeas, Grande Muralha da China e Torre de Pisa, há réplicas do Burj Khalifa, da Willis Tower, da ponte Golden Gate, da Tower Bridge ou do Big Ben, além de dois mapas – um da Europa e outro da América do Norte – com edifícios incontornáveis a escalas mais pequenas, como é o caso da Torre Eiffel, em Paris.

Enorme e cheia de detalhes a que vale a pena dar atenção é também a maquete de um aeroporto.

RITACHANTRE Invasão dos Gigantes - Exposição LEGO

RITACHANTRE Invasão dos Gigantes - Exposição LEGO

E porque as maravilhas do mundo não têm todas o dedo humano, também aqui estão representados elementos da natureza como o Mont Blanc (o pico mais alto da Europa Ocidental) e diferentes espécies de animais – há um pavão em tons de amarelo, verde e azul, um beija-flor, um flamingo, um papagaio, um tucano, uma águia, uma borboleta, uma abelha, uma joaninha e uma belíssima cabeça de leão multi-cor.

Nem os dinossauros foram esquecidos: o Braquiossauro é uma das figuras mais altas na exposição da Cordoaria, com dois metros de altura.

DR