Ainda bem que estão aí as férias grandes! A exposição de LEGO regressa a Lisboa, onde fica até 28 de Setembro. Na Cordoaria Nacional há mais de 1000 modelos em exposição, feitos com quase 10 milhões de peças LEGO. Entre as maquetes de "Invasão dos Gigantes" estão personagens dos universos Harry Potter, Star Wars, Minecraft e miniaturas de obras da arquitectura, como o Burj Khalifa e a Grande Muralha da China. Também há uma área para brincar e um espaço para fotografias temáticas.

⭐️ Quais são as principais atracções da exposição da LEGO?

O Tie Fighter, contruído com 250 mil peças LEGO, é uma réplica de uma das icónicas naves espaciais do universo Star Wars. Tem três metros de altura. E as Torres Gémeas do World Trade Center (Nova Iorque) que estão na Cordoaria Nacional são a maior réplica do mundo – com mais de um milhão de peças e 7 metros de altura.

📏 Há outras peças gigantes?

Além das já mencionados, há uma Torre de Pisa com mais de 2,5 metros de altura; uma torre preta de Orthanc do Senhor dos Anéis com 2,5 metros de altura; uma Pantera Cor de Rosa e um dinossauro Branquiossauro com 2 metros cada um; e ainda uma impressionante cidade com 20 metros quadrados construída com 750 mil peças (tem situações fora do comum para os visitantes descobrirem).

🧸 E que personagens de desenhos animados se encontram por lá?

Dezenas delas. Dos Minions à Gabby, da Porquinha Peppa às princesas da Disney, não faltam figuras bem conhecidas das crianças. E porque alguns adultos também apreciam fimes de animação, estão em exposição figuras, por exemplo, de South Park.

🍿 Há mais filmes?

Família Addams, Harry Potter, Batman, Star Wars, Transformers... A lista é longa!

📚 E não se aprende nada?

Aprende pois. Há uma área dedicada ao corpo humano, outra à arquitectura (com modelos de alguns dos edifícios e das construções mais incríveis do planeta, da Grande Muralha da China ao Big Ben, Burj Khalifa ou Golden Gate Bridge) e ainda uma de arte e cultura, com esculturas e quadros famosos em LEGO.

📸 O que se pode fazer além de ver LEGOs?

Existem três zonas de diversão na exposição de LEGO: a Little Ones Station (com peças de LEGO grandes para mãos pequenas); a Besties World (com muito cor-de-rosa) e a Fun Zone (onde todos podem mostrar a sua criatividade e construir LEGO a seu bem-prazer).

Além disso, a 3D Trick Gallery é uma zona que convida a tirar fotografias divertidas em diferentes pontos que criam ilusões. O paraíso dos maluquinhos das selfies. Para entrar aqui, tem de pagar um extra na compra dos bilhetes.

📍 Onde é que está a exposição da LEGO?

Na Cordoaria Nacional, Avenida da Índia, Belém (Lisboa)

📅 Até quando posso visitar?

Até ao dia 28 de Setembro.

⏰ Em que horário?

Seg-Sex: 10.00–18.00; Sáb-Dom 10.00–20.00

🎟️ E os bilhetes?

Estão disponíveis online e à entrada – recomenda-se compra antecipada para evitar filas.

💸 Preço

Bilhete normal: 9,90€ (Seg-Sex), 10,80 (Sáb-Dom)

Bilhete "Invasão dos Gigantes" + 3D Trick Gallery: 14,85€ (Seg-Sex); 16,20€ (Sáb-Dom)

Grátis para crianças até 95 centímetros