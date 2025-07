Em Agosto, artistas de todo o mundo vão trazer magia às ruas de Lisboa

A partir de 19 de Agosto e até dia 24, Lisboa enche-se de magia. A 13.ª edição do Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa, também conhecido como Lisboa Mágica, regressa sob a direcção artística de Luís de Matos, com 15 artistas internacionais que se vão espalhar pela cidade. Todos os espectáculos são gratuitos.

E é na rua que tudo acontece. Ao todo, esta edição contará com 175 espectáculos, repartidos por 12 locais da cidade. São eles a Alameda dos Oceanos, no Parque das Nações, o Arco da Rua Augusta, o Jardim Avelar Brotero, no Alto de Santo Amaro, o Jardim da Estrela, o Jardim Fernando Pessa, em Alvalade, o Jardim do Museu de Lisboa, o Largo do Carmo, o Largo do Chiado, o Palácio Baldaya, o Parque Bensaúde, nas Laranjeiras, a Praça do Município e a Praça Luís de Camões.

Ana Dias

Quanto aos artistas que vão passar por Lisboa, como já é habitual, têm fama internacional. Francisco Mousinho é o único português em cartaz. A ele juntam-se os italianos Alessandro Alegria, Flip Mattia e Magico Turra. De Espanha chega Joaquin Matas e de Inglaterra James James e Peter Wardell. Roman Búria voa directamente da Rússia para Lisboa.

Mas o festival também vai reunir nomes de outros continentes. Do Brasil chega Rafael Titonelly. Da Argentina, a dupla Daba & Cielo e ainda Lebart. A presença da América do Sul é reforçada com a peruana Gisell e com o mexicano Joaquin Kotkin. A edição deste ano conta ainda com a participação de Billy Kidd, artista do Canadá, e com o sul-coreano Jisu Park, mais conhecido como The Charming Jay.

Para saber por onde vão andar e em que dia e hora actuam, espreite o programa completo, no site do festival.

Vários locais (Lisboa). 19-24 Ago, vários horários. Entrada livre

