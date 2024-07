Vamos planear as férias? Programas para este Verão

O Quantum Park divide-se em três estações distintas, cada uma delas com níveis de dificuldade adaptados à experiência (ou à falta dela) de cada um. À entrada somos bombardeados com um arco-íris transformado em 20 paredes de escalada com nove metros de altura. A prata da casa são, claro, os trampolins, que ocupam a maior área do parque, contando com um campo de basquetebol e outro de dodge ball, uma torre de saltos, para os mais corajosos, e um percurso ninja, com saltos, equilibrismo, corrida, suspensão, a fazer lembrar os Jogos Sem Fronteiras. E o melhor é, prepare-se, os campos de férias no Verão, com monitores especializados e actividades cuidadosamente planeadas, para crianças e jovens dos seis aos 16 anos.

Quantum Park Lisboa e Almada. 1 Jul-6 Set, Seg-Sex 09.30-18.00. 150€ (seguro + atividades + um par meias + monitor exclusivo) + 10€/dia para suplemento almoço e lanches (ementa semanal)