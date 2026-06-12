A Time Out diz

Com actividades inspiradas no modelo pedagógico Forest School, os campos de Férias Lá Fora ocorrem sempre ao ar livre. Imersos na natureza, os miúdos desenvolvem as suas capacidades motoras e artísticas, e são convidados a tomar a iniciativa nos seus momentos de brincadeira. Os grupos são mistos e liderados por profissionais habilitados. As inscrições são semanais e cada dia de actividades decorre das 08.30 às 17.00.

Quinta das Conchas (Lisboa). 29 Jun-7 Ago, 31 Ago-11 Set, Seg-Sex 8.30-17.00. 165€