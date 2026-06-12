Com actividades inspiradas no modelo pedagógico Forest School, os campos de Férias Lá Fora ocorrem sempre ao ar livre. Imersos na natureza, os miúdos desenvolvem as suas capacidades motoras e artísticas, e são convidados a tomar a iniciativa nos seus momentos de brincadeira. Os grupos são mistos e liderados por profissionais habilitados. As inscrições são semanais e cada dia de actividades decorre das 08.30 às 17.00.
Quinta das Conchas (Lisboa). 29 Jun-7 Ago, 31 Ago-11 Set, Seg-Sex 8.30-17.00. 165€