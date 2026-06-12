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Lisboa

Escola Lá Fora
© Francisco Romão Pereira | Escola Lá Fora

Férias Lá Fora

  • Miúdos
  • Quinta das Conchas, Lumiar
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A Time Out diz

Com actividades inspiradas no modelo pedagógico Forest School, os campos de Férias Lá Fora ocorrem sempre  ao ar livre. Imersos na natureza, os miúdos desenvolvem as suas capacidades motoras e artísticas, e são convidados a tomar a iniciativa nos seus momentos de brincadeira. Os grupos são mistos e liderados por profissionais habilitados. As inscrições são semanais e cada dia de actividades decorre das 08.30 às 17.00.

Quinta das Conchas (Lisboa). 29 Jun-7 Ago, 31 Ago-11 Set, Seg-Sex 8.30-17.00. 165€

Detalhes

Endereço
Quinta das Conchas
Alameda Linhas de Torres
Lisboa
1750-475
Transporte
Metro Quinta das Conchas
Preço
165€
Horário
Seg-Sex 08.30-17.00

Datas e horários

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