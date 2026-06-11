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Lisboa

Club7
DR | Club7

Clubinho de Férias do Club7

  • Miúdos
  • Clube VII, São Sebastião
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A pensar nos miúdos que só estão bem de raquete na mão, o Club 7 abre as portas do seu “clubinho” de Verão. Além de ténis e padel, as actividades incluem zumba, natação, jogos de grupo e brincadeiras ao ar livre. Se o calor for demasiado, também há cinema, artes plásticas e actividades na cozinha, garantindo a diversão dos mais pequenos durante todo o Verão. As inscrições podem ser diárias ou semanais, com desconto aos sócios do Clube7, através de e-mail (clubinho@club7.pt).

Parque Eduardo VII (Parque). 29 Jun-14 Ago e 31 Ago-11 Set, Seg-Sex 8.30-17.30. Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas

Detalhes

Endereço
Clube VII
Parque Eduardo VII
Lisboa
1070-099
Transporte
Metro Marquês de Pombal/Parque
Preço
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Horário
Seg-Sex 8.30-17.30

Datas e horários

Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
Clube VII 08:30
Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas
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