A Time Out diz

A pensar nos miúdos que só estão bem de raquete na mão, o Club 7 abre as portas do seu “clubinho” de Verão. Além de ténis e padel, as actividades incluem zumba, natação, jogos de grupo e brincadeiras ao ar livre. Se o calor for demasiado, também há cinema, artes plásticas e actividades na cozinha, garantindo a diversão dos mais pequenos durante todo o Verão. As inscrições podem ser diárias ou semanais, com desconto aos sócios do Clube7, através de e-mail (clubinho@club7.pt).

Parque Eduardo VII (Parque). 29 Jun-14 Ago e 31 Ago-11 Set, Seg-Sex 8.30-17.30. Desde 55€/dia, 235€/semana e 370€/2 semanas