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Lisboa

Oficinas de Verão da Casa Fernando Pessoa
José Frade | Oficinas de Verão da Casa Fernando Pessoa, no Jardim da Estrela

Oficinas de Verão da Casa Fernando Pessoa

  • Miúdos
  • Casa do Jardim da Estrela, Estrela/Lapa/Santos
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Nas férias grandes, a Casa Fernando Pessoa faz as malas para as férias e muda-se para o Jardim da Estrela. Nos meses de Julho e Agosto, os miúdos dos 7 aos 12 anos são convidados a participar em diferentes oficinas, de segunda a sexta, das 10.00 às 17.00. Entre as propostas, inclui-se uma oficina de escrita, que aborda técnicas e materiais usados ao longo do tempo. Os bilhetes diários têm um custo de 14€ e as marcações são feitas através de e-mail (servicoeducativo@casafernandopessoa.pt).

Detalhes

Endereço
Casa do Jardim da Estrela
Jardim da Estrela
Lisboa
1200-694
Preço
14€/dia
Horário
Seg-Sex 10.00-17.00

Datas e horários

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