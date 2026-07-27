A Time Out diz

Nas férias grandes, a Casa Fernando Pessoa faz as malas para as férias e muda-se para o Jardim da Estrela. Nos meses de Julho e Agosto, os miúdos dos 7 aos 12 anos são convidados a participar em diferentes oficinas, de segunda a sexta, das 10.00 às 17.00. Entre as propostas, inclui-se uma oficina de escrita, que aborda técnicas e materiais usados ao longo do tempo. Os bilhetes diários têm um custo de 14€ e as marcações são feitas através de e-mail (servicoeducativo@casafernandopessoa.pt).