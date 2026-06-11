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Lisboa

MAAT à Descoberta
DR | MAAT à Descoberta

Oficinas de Verão no MAAT

  • Miúdos
  • MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Belém
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

As férias de verão no MAAT são para divertir-se e aprender. De 29 de junho a 4 de Setembro, o museu desenvolve oficinas temáticas para os miúdos dos 7 aos 13 anos. Aqui, pode-se aprender sobre circuitos elétricos enquanto se constrói um barco movido a pilhas, ou explorar a fotografia e a robótica. Estas oficinas decorrem de segunda a sexta-feira, das 09.30 às 17.00, com o custo semanal de 150€ (25% de desconto com Cartão MAAT Friends).

Av. Brasília (Belém). 29 Jun-3 Jul, 13-17 Jul, 27-31 Jul, 24-4 Set, Seg-Sex 09.30-17.00. 150€

Detalhes

Endereço
MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Central Tejo
Avenida de Brasília
Lisboa
1300-598
Transporte
BUS 714, 727, 751. Eléctrico 15
Preço
150€
Horário
Seg-Sex 09.30-17.00

Datas e horários

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