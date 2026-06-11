A Time Out diz

As férias de verão no MAAT são para divertir-se e aprender. De 29 de junho a 4 de Setembro, o museu desenvolve oficinas temáticas para os miúdos dos 7 aos 13 anos. Aqui, pode-se aprender sobre circuitos elétricos enquanto se constrói um barco movido a pilhas, ou explorar a fotografia e a robótica. Estas oficinas decorrem de segunda a sexta-feira, das 09.30 às 17.00, com o custo semanal de 150€ (25% de desconto com Cartão MAAT Friends).

Av. Brasília (Belém). 29 Jun-3 Jul, 13-17 Jul, 27-31 Jul, 24-4 Set, Seg-Sex 09.30-17.00. 150€