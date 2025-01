O seu filho não tira os olhos da televisão, passa as tardes a jogar no tablet e mexe melhor no computador que o informático lá da empresa? Está na hora de lhe mostrar o que é a vida agrícola. A Quintinha Pedagógica de Monserrate, a menos de três quilómetros do centro histórico de Sintra, recria o pitoresco ambiente campestre da região e convida os mais novos a brincarem aos agricultores. Até pode ser palco de festas de anos, com o tema Aniversário Saloio. Para os mais velhos também há programas, como sessões de horticultura biológica, onde aprendem a gerir uma horta. A única desvantagem? As visitas à Quintinha de Monserrate realizam-se apenas no âmbito da programação disponível.